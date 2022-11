Sindicato dos delegados de polícia da Bahia elege nova presidência

Prestes a mudança na presidência, o sindicato dos delegados da Bahia (Adpeb) realiza eleição no próximo dia 25. Apenas uma chapa concorre ao pleito para assumir a Adpeb. A chapa “União, Trabalho e Conquista” é formada por 25 delegados de polícia, entre eles nomes que já passaram por importantes delegacias e departamentos da polícia civil do nosso estado, como o próprio candidato a presidente, o delegado Jorge Figueiredo.

Com 17 anos na instituição, Jorge já esteve à frente do Departamento de Narcóticos (DENARC), Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), também foi diretor do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (DRACO), além de ter contribuído também com a coordenação de inteligência do Departamento do Interior (Depin) e agora estava na Assessoria Executiva de Operações da Polícia Judiciária (AEXPJ).

Jorge Figueiredo também é especialista em crimes cibernéticos e co-autor de dois livros. Ele se afasta das atividades policiais para se dedicar a defender e lutar pelos anseios da categoria que preza principalmente por melhorias salariais, além de outras conquistas.

De acordo com Jorge Figueiredo os principais balizadores da gestão vão ser a união da classe

“Este não é um momento de divisão e sim de somarmos esforços para uma postura de firmeza e de muita esperança para este novo ciclo. Para isso precisamos não apenas de um momento de reflexão, mas de humildade, coragem e ousadia, pois nossa principal proposta é a busca firme e mesmo intransigente por melhorias salariais”.

Sendo eleito o delegado Jorge Figueiredo passa a assumir o lugar do delegado Fábio Lordello que ocupou a função de presidente do sindicato por duas gestões.

Nomes que compõem a chapa única:

Jorge Figueiredo, Marcia Pereira, Danielle Monteiro, Ernandes Reis, Elaine Laranjeira, Alexandre Narita, Delmar Bitencourt, Ana Crícia Macedo, Moabe Macedo, Rusdenil Franco, Carlos Habib, Flavio Martins, Sava Verbena, Cristovão Eden, Cleonice Morais, Jose Marcelo Marques, Fabio Lordello, Haline Peixinho, Marcos Vinicius Moraes, Thiago Almeida, Marta Nunes, Tania Sodré, Elvio Oliveira, Gabriela Garrido e Candido Vacarezza.