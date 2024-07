Sindicato incentiva que trabalhadoras de postos denunciem assédio

Denúncia será sigilosa, garantindo toda segurança ao trabalhador e trabalhadora - Foto: Divulgação

O Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Combustíveis da Bahia (Sinposba) tem promovido debates com mulheres da categoria acerta da importância de denunciar casos de assédio moral e sexual no ambiente de trabalho.

A mensagem é para que mais denuncias sejam feitas ao sindicato, sobre qualquer atitude que leve a constrangimentos, humilhações e perseguições. A denúncia será sigilosa e a questão será levada à Superintendência Regional do Trabalho, bem como apoiará ação trabalhista necessária.

"Uma trabalhadora de um posto de combustível, em Salvador, há algumas semanas, denunciou que vinha sofrendo assédio sexual por parte do seu chefe. A vítima conversou com um diretor do SINPOSBA, que lhe perguntou se ela já tinha orientação sobre o problema e ela lhe informou que sim, pois já tinha um advogado. O diretor prestou solidariedade a ela e colocou o sindicato à sua disposição", relatou o sindicato.

A denúncia será sigilosa, garantindo toda segurança ao trabalhador e trabalhadora e apurada com rigor.

Os contatos com o SINPOSBA podem ser feitos pelo whatsapp (71) 99968-3604, telefone (71) 3025-4006 ou pelo email [email protected].