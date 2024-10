Sindpoc lança programa para combater assédio em delegacias

Sindicato da Polícia Civil tem recebido muitas queixas de assédio contra policiais mulheres - Foto: Divulgação

O Sindicato dos Policiais Civis do Estado da Bahia (Sindpoc) lança, nesta quarta-feira, 2, a partir das 9h, o Programa “Ronda Policiais Seguras: Ambiente da Polícia Civil da Bahia Livre de Assédio”, no Auditório da Faculdade de Economia da Universidade Federal da Bahia (UFBA), localizado na Praça da Piedade, em Salvador.

Estarão presentes no lançamento representantes sindicais, do Ministério Público (MP), da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH), da Secretaria de Segurança Pública (SSP), sociedade civil, investigadores, escrivães, delegados, e peritos técnicos.



O programa irá promover "rondas " nas delegacias de Salvador, Região Metropolitana (RMS), e do interior baiano. A iniciativa surgiu por causa da recorrência dos casos de assédio moral, sexual, importunação sexual, e abuso de autoridade levantados pelo sindicato e denunciados à Corregedoria da Polícia Civil da Bahia.

O presidente do Sindpoc, Eustácio Lopes, reforça a importância do servidor trabalhar em um ambiente que atue como uma rede de apoio às vítimas dos diversos tipos de assédio e violência.

“As mulheres ficam vulneráveis e, consequentemente, fragilizadas. Muitas vezes, o contexto profissional pode dificultar ainda mais a denúncia, uma vez que atos assim são comumente feitos por pessoas com maior poder hierárquico que a vítima, desencorajando-a. Mesmo com o sentimento de apreensão, é preciso que as mulheres sintam e percebam que ser policial é contar uns com os outros, agir com unidade, e com respeito mútuo ”, pontua o sindicalista.