Sinduscon-BA lamenta morte do ex-presidente Marcos Galindo

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Um dos nomes atuantes do setor industrial, ex-presidente do Sindicato da Indústria da Construção da Bahia (Sinduscon-BA), ex-diretor e empresário, Marcos Galindo Pereira Lopes, morreu aos 68 anos, em Salvador.

O óbito foi confirmado na última terça-feira, 16. Já o velório ocorre no próximo domingo, 21, às 9h, no Cemitério Jardim da Saudade, no bairro de Brotas, localizado na capital. Em seguida, acontecerá a cremação.

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Sinduscon-BA lamenta a morte de Marcos Galindo

Em nota, o Sinduscon lamentou a morte de Galindo e enfatizou o legado deixado por ele na área industrial.

"Ao longo de sua trajetória, Marcos destacou-se pelo comprometimento, ética, dedicação e espírito colaborativo, qualidades que marcaram sua atuação empresarial e institucional, conquistando o respeito e a admiração de colegas, parceiros e amigos", diz um trecho da nota.

Veja

Foto: Reprodução

Leia o pronunciamento na íntegra

"O Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia - Sinduscon-BA manifesta profundo pesar pelo falecimento do amigo MARCOS GALINDO, membro de sua diretoria, ex-presidente e profissional que deixou uma importante contribuição para o fortalecimento da indústria da construção e para o desenvolvimento do setor em nosso estado.

Ao longo de sua trajetória, Marcos destacou-se pelo comprometimento, ética, dedicação e espírito colaborativo, qualidades que marcaram sua atuação empresarial e institucional, conquistando o respeito e a admiração de colegas, parceiros e amigos.

Neste momento de dor e consternação, o Sinduscon-BA solidariza-se com seus familiares, amigos e todos aqueles que tiveram o privilégio de conviver com Marcos, expressando as mais sinceras condolências e desejando conforto e serenidade para enfrentar esta irreparável perda.

Sua memória e legado permanecerão vivos entre todos que compartilharam de sua convivência e de sua contribuição para o setor da construção."