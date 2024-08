SINICON celebra 65 anos com o desafio da modernização da infraestrutura brasileira

Presidente do SINICON, Cláudio Medeiros - Foto: Divulgação

O SINICON-Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada-Infraestrutura, mais antiga organização que representa, em caráter nacional, o setor da construção pesada-infraestrutura, celebra 65 anos no dia 13 de agosto, terça-feira, no B Hotel, em Brasília.

O evento, para convidados, contará com as presenças do Vice-Presidente da República Geraldo Alckmin, do Ministro da Casa Civil Rui Costa, do presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI) Ricardo Alban e do presidente do Sindicato Cláudio Medeiros, além de outras autoridades dos poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e de lideranças setoriais de todo o país.

Durante o evento, o Presidente da Inter.B e diretor de país do internacional Growth Center (London School of Economics e Universidade de Oxford), Claudio Frischtak, fará a palestra e apresentará o estudo “A Modernização da Infraestrutura no Brasil: desafios e propostas.”

Segundo o presidente do SINICON, o encontro chega em momento desafiador para o Brasil, que há poucos anos apurou baixa histórica em investimentos, o que acarretou no envelhecimento da infraestrutura do país. “O Brasil aprendeu que só existe crescimento econômico com investimentos públicos em infraestrutura. Precisamos voltar a valorizar a engenharia brasileira”, resume Medeiros.