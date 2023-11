Sistema Confea/Crea tem eleição com participação recorde | A TARDE

Vinicius Marchese, 39 anos, foi eleito o mais jovem presidente eleito do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea). Na Bahia, o engenheiro agrimensor Joseval Carqueija conquistou sua reeleição como presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (Crea-BA).



Engenheiro de Telecomunicações, Vinicius Marchese, terá o desafio de conduzir o Confea pelos próximos três anos. Sua trajetória promissora e o comprometimento com a inovação prometem impulsionar novos rumos para o Sistema, inspirando a próxima geração de profissionais.

Joseval Costa Carqueija é Engenheiro Agrimensor e especialista em geotecnologias. Como presidente do Crea-BA, originário do interior e da iniciativa privada, lidera a Consultec, contribuindo para o avanço da energia eólica e solar, com expertise em prospecção de parques e regularização fundiária.



Joseval Carqueija foi reeleito presidente do Crea-BA | Foto: Divulgação / Crea-BA

O pleito, totalmente digital, teve participação recorde de eleitores e definiu também Grace Braga como diretora-geral da Mútua-BA, caixa de assistência dos profissionais do Crea-BA. Danilo Ferreira foi reeleito diretor administrativo da Mútua-BA. Joel Krüger e Osmar Barros, conselheiros federais serão os representantes das instituições de ensino superior.