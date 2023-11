Sistema Confea/Crea tem eleições online na próxima sexta-feira | A TARDE

Na próxima sexta-feira, 17, serão eleitos o presidente do Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura (Confea) e os presidentes dos conselhos estaduais (Crea´s). Pela primeira vez, a votação será totalmente online.

Os membros habilitados a votar poderão escolher seus representantes das 8h às 19h (horário de Brasília). O processo eleitoral será 100% virtual, utilizando todas as ferramentas de segurança da informação necessárias.

Além dos presidentes, serão eleitos os conselheiros federais representantes de categorias e instituições de ensino superior, além de diretores gerais e administrativos das Caixas de Assistência dos Profissionais do Crea (Mútua).

O engenheiro de minas José Baptista Oliveira, coordenador da Comissão Eleitoral do Crea-BA, destaca a importância da atualização dos dados dos profissionais, especialmente e-mail e telefone, para garantir a segurança e o sucesso deste processo inovador.

Ele ressalta que os votantes poderão exercer seu direito por meio de dispositivos como celulares, tablets ou computadores, enfatizando o avanço e a segurança do processo eleitoral online.

A apuração dos votos ocorrerá ao vivo através do youtube do Confea, a partir das 19h do dia 17 de novembro, por ordem alfabética dos Estados. A apuração para o presidente do Confea será a última. Todos os editais eleitorais e informações relacionadas ao processo podem ser acessados no link www.creaba.org.br/eleicoes-2023/.