Sistema de reconhecimento facial localiza quatro foragidos em 72h

- Foto: Divulgação/SSP

Quatro foragidos da Justiça foram presos em um intervalo de 72h, após serem localizados pelo sistema de reconhecimento facial da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA). As capturas aconteceram em Eunápolis, Salvador, Itacaré e Candeias.



Segundo informações da SSP-BA, a primeira prisão aconteceu no último domingo, 16, em Eunápolis, após um homem procurado por roubo passar por um dos pontos monitorados no município. O segundo alerta foi na cidade de Itacaré, na terça-feira, 18, quando um foragido por tráfico de drogas foi localizado.



Outras duas prisões também foram feitas na terça, em Salvador e em Candeias. Na capital, o capturado era procurado pelo crime de roubo, enquanto o homem preso na cidade da Região Metropolitana possuía mandado de prisão por estupro de vulnerável.



A SSP-BA destacou que, somente este ano, 390 pessoas com ordens judiciais inseridas no Banco Nacional de Mandados de Prisões foram presas com o auxílio do equipamento. Desde sua implementação, o sistema de reconhecimento facial auxiliou na prisão de 1.643 pessoas.