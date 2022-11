Sistema de Zona Azul começa a funcionar em Praia do Forte

Começou nesta terça-feira, 1º, o sistema que delimita Zona Azul em Praia do Forte. Implantado pela prefeitura de Mata de São João, o projeto também determina as vagas exclusivas para moradores e comerciantes locais, que poderão estacionar seus veículos nas chamadas Zonas Verdes sem custo. São 460 vagas no total, sendo 274 para zonas azuis e 230 para zonas verdes. Das verdes, metade é voltada para moradores e a outra metade para visitantes.

“Pela quantidade de vagas limitadas dentro de Praia do Forte, a gente implementou o sistema justamente para ter a rotatividade dessas vagas e permitir que os visitantes tenham acesso a essas vagas e os moradores comecem a ter vagas exclusivas deles para eles poderem exercitar suas atividades”, explica o gerente de serviços públicos da Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Mata de São João (SEOSP), Anderson Sá.

“Além da rotatividade, nós tínhamos muitos problemas com flanelinhas que cobravam. A gente recebeu muita reclamação desse tipo de atividade irregular”, completa Anderson. Para além dos cobradores, a falta de vagas nas ruas levava muitos motoristas a recorrer aos serviços de estacionamento particular, com preços também abusivos, chegando a R$6,00 a hora, dentre os valores mais baratos da região. De acordo com eles, a situação deve reduzir com o novo sistema. “Não sei o que vai acontecer, mas hoje eu já vim aqui de manhã e já senti que várias vagas surgiram”, relata o morador Luis Fernando Trindade.

“Não existiam tantas vagas, são poucas aqui em Praia do Forte e nesse dia de hoje, que está iniciando essa implementação, eu vi vários locais para estacionar que a gente normalmente não achava antes nesses mesmos dias da semana”, completa ele. Usuário da Zona Verde, ele observa que o sistema irá beneficiar, principalmente, a quem tem casa na região, por encerrar a competição de vagas com os turistas. “Antes existiam os espaços, mas não existia nenhum tipo de divisão de morador e pessoas de fora. Então, os moradores acabavam tendo que pagar estacionamento para parar na porta de sua casa”, explica Luís.

Mas a implementação das Zonas tem dividido opiniões entre os que acreditam que o estacionamento de Praia do Forte já funcionava sem o sistema. “Antes nós vínhamos, estacionava o carro em um lugar da nossa conveniência e não tinha nenhum custo. Sempre foi organizado, se você estacionasse fora do lugar, rebocava seu carro”, aponta o morador e trabalhador local, Josevaldo Lima. “Acho que é uma desvantagem para o turismo. Porque o turista vem para passar um ou dois dias, tem que pagar e é caro”, opina a veranista Odete Batista, que veio passar o mês na região.

Os usuários ainda relatam dificuldades com o aplicativo, como problemas com cadastro e conexão de internet no local . “Eu penso que é bom, só que a questão da internet aqui está muito ruim, então toda hora ficava dando erro no aplicativo”, conta o turista Ricardo Guilherme de Souza. “Eu já estava há, pelo menos, 35 minutos tentando fazer funcionar”

As queixas também incluem dificuldades na hora do cadastro e a impossibilidade de consultar os valores no aplicativo, sem antes selecionar o tempo de permanência desejado. “A gente tenta baixar o aplicativo e não consegue”, diz Josevaldo. “A minha secretária deu entrada e até agora não tem nenhuma posição do cadastro”.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira