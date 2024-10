SJDH firma parceria com ministério para criação de avaliação da deficiência

SJDH assina termo de cooperação técnica com Ministério - Foto: Janaina Neri ASCOM | SJDH

A Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos (SJDH) firmou acordo com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), nesta sexta-feira, 20, para uma cooperação técnica. O objetivo é a implementação piloto do Sistema Nacional de Avaliação Unificada da Deficiência (Sisnadef).

A ação aconteceu durante a Caravana de Direitos Humanos que integra a campanha ‘Setembro Verde - Mês de Luta da Pessoa com Deficiência’. O evento de assinatura da cooperação aconteceu no Centro Estadual Pestalozzi, em Ondina, Salvador.

O projeto do Sistema Nacional de Avaliação Unificada da Deficiência (Sisnadef) analisa a situação de pessoas com deficiência, considerando três dimensões principais: biológica, psicológica e social, ou biopsicossocial.

A avaliação tem como finalidade garantir uma abordagem mais ampla e inclusiva, levando em conta não apenas os aspectos médicos, mas, também, o impacto das barreiras sociais, ambientais e psicológicas nas vidas de integrantes desse grupo populacional.

O uso da tecnologia assistiva para subsidiar a Avaliação Biopsicossocial também foi tema da reunião entre a SJDH, UFRB e MDHC. No diálogo, foram trazidas as propostas para a realização do Seminário Internacional da Avaliação, que será um instrumento importante para melhorar a vida das pessoas com deficiência no país.

A Caravana ainda disponibilizou serviços como emissão de RG, da Certidão de Nascimento e do Passe Livre Intermunicipal Digital; cadastro, consultas e emissão da Carteira de Identificação para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista – CIPTEA; atendimento e orientação ao consumidor, com o Procon-BA.

O evento também ofertou atendimento à pessoa surda, para qualquer demanda, através da Central de Intérprete de Libras on-line; atendimento jurídico e de serviços da Embasa; cadastro e serviço de intermediação para o trabalho; inscrição para atividades esportivas; massagem às cegas; atendimento e orientações trabalhistas; registro de paternidade, entre outros.