Sobe para 267 o número de presos em operação na Bahia; veja | A TARDE

Policiais civis das 26 Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior (Coorpins) já prenderam 267 pessoas desde as primeiras horas da 12ª fase da Operação Unum Corpus, deflagrada em mais de 400 municípios do interior da Bahia, nesta quinta-feira, 21. As prisões são decorrentes de cumprimentos de mandados judiciais e também em situação de flagrante. Também foram apreendidas 42 duas armas de fogo durante as incursões.

Pedro Víctor Fatel Costa Leite | Foto: Divulgação

Dos presos, 97 têm envolvimento com assassinatos. Entre estes, três lideranças de facções criminosas de outros estados com ramificação na Bahia foram alcançadas. Pedro Víctor Fatel Costa Leite, o “Fatel”, entrou em confronto com as equipes da Polícia Civil, foi atingido e não resistiu. Ele era líder de um grupo criminoso vinculado a uma facção do Rio de Janeiro, responsável pelo tráfico de drogas e homicídios na região sudoeste, baixo sul e sul da Bahia.



Também foram alcançadas mais duas lideranças representantes de grupos criminosos de outros estados. Um alvo teve o mandado de prisão cumprido no município de Santo Amaro. Outro líder, Danilo Silva dos Santos, com histórico de homicídios, tráfico de drogas e roubo resistiu à prisão, entrou em confronto com as equipes policiais e também foi atingido e não resistiu, em Luís Eduardo Magalhães.

Mais de 300 mandados de prisão e de busca e apreensão são cumpridos durante as ações desenvolvidas pelos policiais do Departamento de Polícia do Interior (Depin), com o apoio das 12 equipes da Coordenação de Apoio Técnico à Investigação (CATI) e do Departamento de Inteligência Policial (DIP). A Unum Corpus nas suas 11 fases já prendeu 1.754 pessoas e apreendeu 311 armas de fogo.