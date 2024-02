Sobe para seis o número de mortes em naufrágio de Madre de Deus | A TARDE

Subiu o número de mortes no naufrágio da embarcação em Madre de Deus. Agora, já são pelo menos seis vítimas causadas pela tragédia na Baía de Todos os Santos. A atualização foi confirmada na manhã desta segunda-feira, 22.

Informações preliminares apontam que a vítima seria do sexo feminino e foi encontrada na Praia do Loreto, próximo da igreja que existe na região. Uma criança e um homem ainda seguem desaparecidos.

"Achamos agora um corpo e já estamos trazendo para levar ao hospital. Foi na correnteza do Loreto. É o que a gente já previa, infelizmente. Caso tivesse o afogamento, o corpo seria encontrado naquela região. A guarnição do Corpo de Bombeiros está ajudando, mas a Marinha está conosco nessa operação", disse Adson Marchesini, comandante-geral do Corpo de Bombeiros.

O corpo vai ser deixado sob os cuidados de Departamento de Polícia Técnica (DPT) para identificação e demais procedimentos legais.