Soldado preso por pauladas em folião lutou para entrar na PM

O Carnaval de Caravelas, na Bahia, ocorrido em fevereiro deste ano, ficou marcado por um episódio que custou o trabalho de um Policial Militar. Flagrado por imagens de câmeras de segurança dando voadora em um folião, Maycon Santos foi preso em seguida.

Mas a carreira que ficou marcada por esse ato, envolveu um grande esforço para ser iniciada na corporação. O acesso do suspeito à instituição em dezembro de 2020 foi possível por meio de uma vaquinha virtual.

O PM já havia sido aprovado no concurso da PMBA-2019, no entanto, precisava arrecadar grana para pagar os exames médicos necessários. Foi aí que ele pensou no uso da plataforma Vakinha.

"Infelizmente não tenho como custear, pois custam no total de R$ 1.400... Eu acredito que Deus é justo e não me daria um sonho que eu não fosse capaz de realizar. Conto com a ajuda daqueles que podem ajudar e, os que não podem, me ajudem com oração... Desde já agradeço", detalhou.

Bônus

Apesar do valor solicitado ser de R$ 1.400 para os exames, o soldado conseguiu o montante de R$ 2.200, num total de 46 doadores.

Só que, em fevereiro deste ano, ele foi flagrado dando uma voadora, bem como tapa e chutes em um folião que arrumou confusão durante os festejos. Por conta do ocorrido, a decisão da Polícia Militar (PM-BA) imputou uma sanção administrativa ao soldado, na qual ficará detido por 30 dias na sede da 44ª Companhia Independente (CIPM/Medeiros Neto).