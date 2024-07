VÍDEO: Soldado que deu 'voadora' em folião na Bahia é preso pela PM

Decisão determina que o soldado fique detido pelo período de 30 dias - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O policial que foi flagrado agredindo um "folião" com tapas, chutes e uma 'voadora' durante o Carnaval da cidade de Caravelas, no extremo sul da Bahia, em fevereiro deste ano, foi preso após sanção disciplinar da corporação.

De acordo com o documento, o soldado da PM, identificado como Maycon Santos Teixeira, teria violado preceitos dos deveres morais e inerentes à profissão de policial militar. A infração foi considerada de natureza grave.

A decisão determina que o soldado fique detido pelo período de 30 dias na sede da 44ª Companhia Independente (CIPM/Medeiros Neto).

Nas imagens gravadas na ocasião, uma confusão acontece entre agentes da PM e o envolvido, que chega a colocar 'base de briga'. Um policial chega a bater no indivíduo com o cassetete, mas, na sequência, Maycon desfere uma voadora contra o rapaz.

Caído no chão, o folião ainda é agredido mais uma vez com o cassetete por Maycon e, na sequência, o soldado desfere um tapa no rosto do indivíduo e chuta suas pernas.

O documento contendo a decisão foi assinado pelo comandante-geral da Polícia Militar (PM-BA), Paulo Coutinho.

Assista: