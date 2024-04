"Soldados" de Tio Chico se exibem e causam terror na Ilha de Itaparica; veja vídeo | A TARDE

Considerado um dos criminosos mais perigosos da Ilha de Itaparica, Angelo Martins de Cerqueira Neto, mais conhecido como Tio Chico é acusado de homicídio, organização criminosa, tráfico de drogas e roubo em Salvador e na Região Metropolitana da Capital.



De acordo com fontes do Portal MASSA!, O criminoso comanda o tráfico de droga no local, com apoio de uma facção criminosa que atua em Nazaré das Farinhas e no bairro de Valéria, em Salvador. Sempre armado com fuzil e acompanhado dos comparsas, o criminoso se esconde dentro das matas da Ilha para se livrar das ações policiais.

Onde Tio Chico atua

Sua área de atuação se estende por diversas regiões do Cone sul da Ilha de Itaparica. São elas: Olímpico, Ferro Velho, Jiribatuba, Divineia, Aratuba, Tairú e Beira-Rio. No mês de março, Tio Chico e seus soldados do crime protagonizaram uma intensa disputa com um grupo rival em Jiribatuba para assumir o comando do tráfico no local.

Exibição de armas na Ilha de Itaparica

Nossa equipe ainda recebeu um vídeo no qual soldados de Tio Chico exibem armas na Divineia. De acordo com as fontes, a cena é vista com frequência por quem mora no local, que teve suas casas pichadas com as iniciais de uma facção criminosa.





Reprodução