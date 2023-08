SSP atinge marca de mil pessoas capturadas pelo reconhecimento facial

O Sistema de Reconhecimento Facial (RF), da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP - BA), alcançou nesta quarta-feira,16, a marca de 1.000 pessoas foragidas da Justiça que foram localizadas. O milésimo encontrado tinha mandado de prisão por homicídio e foi capturado Em Salvador.

O homem foi alcançado por equipes da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Barra). Ele foi apresentado apresentado na Polinter. Do total, 426 foram encontrados em 2023, representando uma média aproximada de dois foragidos capturados por dia. Mais de 35,5% dos foragidos da Justiça presos, após serem flagrados pela ferramenta tinham ordens de captura por prática de roubos, seguidos por homicídio com 19,5%, tráfico de drogas (19,2%) e estupro com 5,4%.

"Cerca de 80% dos capturados respondem a homicídio, roubo, tráfico de drogas e estupro. Eles foram localizados pelo RF, sem a necessidade do uso da força. O investimento em tecnologia e inteligência continuará como prioridade. Parabéns a todos envolvidos no processo, que coloca a Bahia como referência mundial no uso deste equipamento", disse o secretário da SSP, Marcelo Werner.