SSP discute aperfeiçoamento de dados com institutos de pesquisa | A TARDE

Para ampliar o debate entre os órgãos estaduais e as principais organizações que realizam estudos sobre estatísticas criminais, a Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), através da Superintendência de Prevenção à Violência, iniciou na tarde desta quarta-feira, 4, o 1º Workshop (Re)Alinhando Dados para a Promoção da Paz e de Políticas de Segurança e Prevenção à Violência na Bahia.

Iniciado no auditório Mestre Álvaro, no Centro de Operações e Inteligência, o debate seguirá até a próxima sexta-feira, 6, na Secretaria de Saúde do Estado, no CAB.

A iniciativa reúne integrantes da SSP, das Forças da Segurança Pública, das Secretarias da Justiça e Direitos Humanos (SJDH), de Política para Mulheres (SPM), de Assistência e Desenvolvimento Social e de Promoção da Igualdade Racial, do Ministério Público, da Defensoria Pública do Estado, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), da Iniciativa Negra, do Instituto Fogo Cruzado, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, da Odara - Instituto da Mulher Negra, do IDEAS, da Associação Nacional dos Travestis e Transsexuais (Antras), do SEI, entre outras entidades.

O secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, frisou a importância do debate. “A gente tem que entender a metodologia e o que pode ser melhorado na estatística da Segurança Pública. Queremos ouvir críticas, sugestões e opiniões para aperfeiçoar o processo”, explicou o gestor ao frisar a relevância do evento.

O secretário também enfatizou o ineditismo do Workshop e a importância das estatísticas apresentadas pelos institutos.

Palestrantes

Entre os palestrantes do primeiro dia do evento estavam o secretário da SJDH, Felipe Freitas, o presidente do Fórum Brasileiro da Segurança Pública, Renato Sérgio de Lima, de forma remota, e a diretora executiva do Instituto Fogo Cruzado, Cecília Olliveira.

A superintendente de Prevenção à Violência, tenente-coronela Denice Santiago, explicou que o evento é uma oportunidade de dialogar coletivamente, debatendo as estratégias de seleção, coleta e divulgação dos índices.

Também participaram do workshop a secretária de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Povos e Comunidades Tradicionais, Ângela Guimarães, o chefe de gabinete da SSP, Nelson Gaspar, o corregedor-geral da SSP, Sérgio Mendes, o coordenador Executivo do Gabinete da SSP, Olinto Marcelo, a diretora do Departamento de Polícia Técnica, Ana Cecília Bandeira, entre outras autoridades militares e civis.

Nos três dias de evento também serão apresentados dados organizados pelas instituições, debatidas as metodologias para organização e divulgação dos mesmos e analisada a construção de um Grupo de Trabalho para verificação, qualificação e divulgação dessas informações