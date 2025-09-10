Summit de Negócios Made in Bahia destaca o papel do estado na agenda nacional

- Foto: Divulgação

O Summit de Negócios Made in Bahia chega à sua 2ª edição com o objetivo de reafirmar o estado, que responde por 29% do PIB do Nordeste, como um polo de inovação e negócios na região e no país. O evento se posiciona como uma plataforma estratégica para o fortalecimento da economia baiana e deve reunir cerca de 2 mil participantes por dia, entre lideranças empresariais, autoridades, investidores e formadores de opinião.

A programação inclui debates sobre temas centrais da economia brasileira e regional, além de oportunidades de networking, geração de negócios e aprendizado coletivo. De acordo com os organizadores, além de estimular inovação e criar pontes entre diferentes setores produtivos, contribui para evidenciar a capacidade da Bahia em atrair investimentos, consolidando-se como espaço relevante para o empresariado.

Realizado pelo Grupo Business Bahia, Zoom Imagem, LIDE Bahia e Zum Brazil Eventos, o Summit de Negócios Made in Bahia se firma como o principal encontro de negócios empresarial, sendo referência para quem busca acompanhar as transformações e oportunidades do mercado baiano. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo link.

Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), a Bahia ocupa a 7ª posição entre os estados brasileiros em participação no Produto Interno Bruto (PIB) nacional. O resultado correspondeu a 4% da economia nacional e mantém o estado na liderança do Nordeste. Agropecuária, mineração, energia renovável, indústria química serviços e exportações são destaques.