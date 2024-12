Superintendente da Coelba fala de investimentos e lança Operação Verão

- Foto: Bernardo Rego | Ag. A TARDE

Foi apresentado, nesta sexta-feira, 6, o lançamento da Operação Verão, feita pela Neoenergia Coelba. O evento aconteceu na sede da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (SETUR), e contou com a presença do secretário de Turismo da Bahia, Maurício Bacelar, e do superintendente de operações da Neoenergia, Leonardo Silva.

Para assegurar um sistema elétrico robusto, foram investidos mais de R$ 276 milhões em obras de reforço do sistema que atende as regiões que historicamente registram maior fluxo de pessoas na temporada. O valor é cerca de 56% superior ao investido no verão passado.

No total, mais de mil profissionais estão envolvidos na execução dos serviços e das manutenções preventivas, beneficiando mais de um milhão de consumidores e turistas que visitarão as cidades.

Leonardo Silva pontuou as ações de investimentos do grupo Neonergia para oferecer um serviço de qualidade em todo o estado. "Nós temos investimentos robustos. São 13 bilhões de investimentos nos próximos quatro anos para todo o Estado, e Salvador é um dos pilares onde nós temos investimentos de subestação nova. Ano que vem, a subestação Brotas vai ser inaugurada. Fizemos uma força-tarefa de manutenção e estamos trabalhando também no logístico operacional", pontuou.

Aumento de turistas

Por conta da chegada de turistas durante o período do verão, o secretário Maurício Bacelar destacou que a Bahia é um dos destinos mais procurados e esse ano deve ser batido um novo recorde de visitantes que, segundo ele, deve bater o registrado no último verão.

"A Bahia é hoje o destino mais procurado do país. Pelos números publicados, pelo IBGE, pelos números captados pelas entidades da atividade turística. Pelos números que nós temos aqui apontado pela Polícia Federal na chegada de turistas estrangeiros, pelos números da ANAC que controla a movimentação nos aeroportos", afirmou.

"São mais pessoas que chegam aqui e que injetam recursos na economia do Estado, geram emprego, geram renda aqui, mas essas pessoas também demandam serviços e demandam serviços de qualidade e o fornecimento de energia é um desses serviços e a Coelba como a concessionária dos serviços de energia do nosso estado tem uma preocupação particular com essa época do ano. Nós podemos ter aqui na Bahia um incremento de 30% da população do estado no número de visitantes", acrescentou.