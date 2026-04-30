HOMENAGEM
Superintendente da Sufotur recebe Medalha do Mérito Policial Militar
Solenidade para premiar Gustavo Stelitano aconteceu na manhã desta quinta-feira, 30
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O superintendente da Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur), Gustavo Stelitano, recebeu na manhã desta quinta-feira, 30, a Medalha do Mérito Policial Militar, concedida pela Polícia Militar da Bahia.
“Com muita honra, recebi do comandante da Polícia Militar, Coronel Magalhães, a Medalha do Mérito Policial Militar, que compartilho com os meus colegas e minhas colegas de trabalho da Sufotur. A PM é a nossa maior parceira em eventos com grandes multidões, como o Carnaval e o São João”, destacou.
Stelitano esteve acompanhado da esposa Márcia, saudando também os 201 anos da corporação “que faz parte da vida do povo da Bahia”.
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