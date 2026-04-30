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HOMENAGEM

Superintendente da Sufotur recebe Medalha do Mérito Policial Militar

Solenidade para premiar Gustavo Stelitano aconteceu na manhã desta quinta-feira, 30

Redação
Por Redação
| Atualizada em

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Imagem ilustrativa da imagem Superintendente da Sufotur recebe Medalha do Mérito Policial Militar
- Foto: Cb PM Leandro Rocha/PMBA

O superintendente da Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur), Gustavo Stelitano, recebeu na manhã desta quinta-feira, 30, a Medalha do Mérito Policial Militar, concedida pela Polícia Militar da Bahia.

“Com muita honra, recebi do comandante da Polícia Militar, Coronel Magalhães, a Medalha do Mérito Policial Militar, que compartilho com os meus colegas e minhas colegas de trabalho da Sufotur. A PM é a nossa maior parceira em eventos com grandes multidões, como o Carnaval e o São João”, destacou.

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Stelitano esteve acompanhado da esposa Márcia, saudando também os 201 anos da corporação “que faz parte da vida do povo da Bahia”.

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Tags:

Bahia Homenagem polícia militar SUFOTUR

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