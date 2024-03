Suspeito de desviar R$ 1 milhão de empresa de telefonia é preso | A TARDE

Um homem foi preso em Eunápolis, no interior da Bahia, durante uma operação conjunta entre as polícias da Bahia e do Ceará, suspeito de desviar cerca de um milhão de reais de uma empresa de telefonia.

De acordo com as investigações, o acusado cometeu os crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e associação criminosa. A ação foi realizada em apoio à Operação Gateway, deflagrada pela Polícia Civil do Ceará na manhã nesta quinta-feira, 7.

Ainda segundo as investigações, ele teria disparado aproximadamente nove milhões de SMS com conteúdo fraudulento somente no mês de janeiro deste ano. Essas mensagens continham links para acesso (phishing) e resultaram em um enorme prejuízo financeiro para a empresa de telefonia.

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão durante a ação da polícia, resultando na prisão do suspeito em sua residência no município de Eunápolis. Um celular foi apreendido e encaminhado para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT). O suspeito passou por exame de corpo de delito e permanece à disposição da Justiça.