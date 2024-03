Suspeito de envolvimento em morte de PM morre em confronto policial | A TARDE

Um dos envolvidos no latrocínio do cabo PM Marcos Alan Magalhães Vicente, foi morto nesta quarta-feira, 13, em Santo Estêvão, após confronto policial.

Investigações realizadas por equipes da 1ª Coordenadoria Regional de Polícia Civil apontaram que o homem estava escondido na cidade. Ainda de acordo com as policias Militar e Civil, durante diligência, o criminoso disparou contra as equipes, acabou ferido, foi socorrido para o Hospital do município, mas não resistiu.



O homem tinha passagem por tentativa de latrocínio contra outro policial. Com ele foram apreendidos um revólver calibre 38 e munições. Outro suspeito de participação no crime foi conduzido por equipes da Polícia Civil.

Morte do policial

O policial militar foi baleado durante uma tentativa de assalto na noite desta terça-feira, 12, em Feira de Santana, cidade distante 108 quilômetros de Salvador. De acordo com a Polícia Civil, Marcos Alan Magalhães Vicente, de 46 anos, foi atingido por disparos de arma de fogo no Conjunto Feira X, no bairro Muchila.

O policial estava chegando em casa quando foi abordado por indivíduos em uma moto. Um dos suspeitos atirou contra Marcos, que foi socorrido socorrido em estado grave para o Hospital Geral Clériston Andrade, mas não resistiu.

A polícia informa que qualquer informação sobre uma motocicleta modelo Lander, cor azul, utilizada no crime, pode ser transmitida para a Polícia, com total sigilo, através dos telefones 181 (Disque Denúncia) ou 190 (Centro Integrado de Comunicações).

As ações seguem intensificadas nos bairros de Jussara e Feira 10, em Feira de Santana. Participam das iniciativas equipes da Rondesp Leste, CIPMs, 1ª Coorpin/ Cati Sertão, Delegacias de Furtos e Roubos e de Homicídios.