Suspeito de esfaquear mãe e filha se apresenta à polícia | A TARDE

O suspeito de matar a mãe e a filha esfaqueadas na madrugada de quarta-feira, 15, em Conceição do Coité, se apresentou na 2ª Delegacia Territorial (DT), em Feira de Santana na noite desta quarta-feira, 15.

As vítimas são Marizete Mota da Silva, de 49 anos, e Letícia Estefane Silva Oliveira, de 23 anos. O homem seria o ex-companheiro de Letícia, que após uma discussão dentro de casa, proferiu os golpes contra a jovem, e a mãe, que ao defender a filha também foi atingida.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito compareceu no Complexo do Sobradinho por volta das 20h acompanhado de um advogado. Ele foi ouvido e após a verificação de que não havia mandado de prisão em desfavor, foi liberado.



Segundo informações da delegada titular da 2ª Delegacia Territorial (2ª DT), Lorena Almeida, por ter se apresentado de forma voluntária e em uma cidade distinta ao fato, não é possível que o homem fosse preso, já que não se enquadra a situação em uma das hipóteses de flagrante, previstas no artigo 302 do Código de Processo Penal.



A Delegacia Territorial de Conceição do Coité foi contatada sobre o ocorrido e segue com as investigações.

