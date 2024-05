Suspeito de feminicídio é preso em Feira de Santana | A TARDE

Um homem foi preso sob a suspeita de ter matado a ex-companheira com golpes de faca. O crime foi cometodo na última terça-feira, 23, na frente de um dos filhos do casal, no bairro Campo do Gado, em Feira de Santana. O mandado de prisão preventiva foi cumprido na quinta-feira, 25, por investigadores da Delegacia de Homicídios (DH) da cidade.

Segundo a Polícia Civil, o vítima era ex-companheira do suspeito e foi morta com golpes de faca dentro da sua residência, na frente de um dos filhos do casal, de 13 anos, que também ficou ferido e foi socorrido para um hospital do município.

Localizado por policiais da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Feira de Santana, o homem foi submetido ao exame de corpo de delito e permanece à disposição do Poder Judiciário.