Suspeito de homicídio é preso menos de 24 horas após crime | A TARDE

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso por suspeita de homicídio, na noite de domingo, 19, no município de Boa Vista do Tupim, que fica localizado na região da Chapada Diamantina, na Bahia.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), os agentes realizavam patrulhamento na região, quando receberam informações de que o autor do crime, ocorrido no povoado da Macambira, estaria escondido na localidade vizinha conhecida como Trapiar, em uma área de mata fechada.

Os policiais iniciaram uma incursão no local e, após horas de busca seguindo rastros, conseguiram localizar e prender o indivíduo com menos de 24h.

No momento da prisão, o criminoso estava com uma espingarda e munições de recarga. Ele foi preso e conduzido, juntamente com o material apreendido, para a delegacia de Itaberaba.