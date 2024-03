Suspeito de homicídio no Ceará é preso pela PRF em Jequié | A TARDE

Um homem de 36 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Bahia em ação integrada com a Polícia Civil do Ceará (PCCE). Ele é suspeito de homicídio ocorrido no estado do Ceará.

O crime foi registrado na quarta-feira, 21, na cidade de Brejo Santo, no sul do Ceará. A PRF recebeu informações de que o responsável pelo homicídio havia fugido em direção a Bahia com um Prisma preto.

O veículo do suspeito foi visto pela polícia trafegando na BR 116, nas proximidades de Jequié, no centro sul da Bahia. Após ordem de parada, duas pessoas que estavam no carro foram consultadas nos sistemas da PRF.

Dentro do carro preto, os agentes encontraram uma espingarda calibre .12; uma pistola calibre .380; um revólver calibre.38; 69 munições de diversos calibres; 25 comprimidos de rebites e mais uma porção de maconha.

O suspeito pelo homicídio estava como passageiro e confessou o crime. Ele trabalhava em uma empresa de escolta armada e utilizou a arma de fogo e o veículo da empresa na ação criminosa. Na ficha criminal, ele responde por crimes de homicídio, extorsão e violência doméstica.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Jequié.