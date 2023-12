Suspeito de integrar grupo de homicidas é preso em Juazeiro | A TARDE

Investigadores da Delegacia de Homicídios (DH), em Juazeiro, prenderam um homem, suspeito de envolvimento com um grupo criminoso investigado por homicídios relacionados á disputa de pontos de tráfico de drogas, na cidade.

O Suspeito foi localizado durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, em um conjunto residencial da cidade.

Com ele os agentes encontraram uma submetralhadora artesanal, calibre 9 mm, e um carregador com oito munições, além de uma porção de cocaína e um veículo roubado, utilizado em diversos crimes praticados no município.

Peças de roupas semelhantes as usadas por autores de homicídios em Juazeiro também foram apreendidas na casa do suspeito.

O homem passou por exames periciais e segue à disposição da Justiça.