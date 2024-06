Suspeito de mandar matar guitarrista do Afrocidade é identificado | A TARDE

Foi identificado nesta segunda-feira, 27, o suspeito de mandar matar o guitarrista da banda Afrocidade, Flávio de Oliveira Silva, conhecido como "Fal Silva". O músico foi espancado até a morte aos 32 anos, na noite de sexta-feira, 24, em Camaçari, cidade da Região Metropolitana de Salvador.

De acordo com a Polícia Civiil, a identidade do suspeito de ser o mandante não foi revelada. Imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas para auxiliar na identificação dos suspeitos de cometer o crime.

Ainda segundo a PC, na manhã seguinte ao homicídios, três pessoas foram ouvidas na 4° Delegacia de Homicídios de Camaçari. As investigações seguem com o objetivo de identificar os executores e a motivação do homicídio.

Testemunhas contaram para a família que Fal Silva foi espancado por quatro homens, que fugiram após matar o guitarrista.

O corpo do guitarrista foi sepultado no domingo, 26, sob forte comoção, no cemitério do município.



