Suspeito de matar adolescente de 16 anos é preso em Feira de Santana

- Foto: Reprodução

Um dos suspeitos de matar o adolescente Diogo Rosa da Silva, de 16 anos, em março deste ano, na cidade de Feira de Santana, foi preso na quinta-feira, 27. A informação foi divulgada neste sábado, 29, pela Polícia Civil.



De acordo com informações da corporação, a captura do suspeito ocorreu por meio do cumprimento de um mandado de prisão temporária, ocorrido na estação de transbordo do bairro Cidade Nova, também em Feira de Santana.



Ainda segundo a Polícia Civil, as investigações apontaram que o suspeito, de 23 anos, foi um dos dois homens que chegaram às proximidades da passarela da Cidade Nova e executaram Diogo. A vítima estava saindo da escola e indo para o ponto de ônibus quando foi abordada pelos criminosos.



O autor já tem passagem pela polícia por tráfico de drogas e violação de domicílio. Ele passou por exames médicos e está custodiado, à disposição do Poder Judiciário.



A Polícia Civil não divulgou se já foi constatada a motivação do crime.