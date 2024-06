Suspeito de matar adolescente e decepar mão de outra vítima é preso | A TARDE

Um homem foi preso suspeito de participar do assassinato de um adolescente e da tentativa de homicídio de um rapaz, em Guaratinga. As vítimas eram primas.



De acordo com informações da Polícia Civil, as duas vítimas estavam em uma festa de família, na zona rural daquele município, no sábado, 01, quando foram abordadas por quatro homens, que as retiraram da comemoração. Eles foram levados para uma barragem e atacados com golpes de facão e disparos de arma de fogo.



O adolescente Antonio Neto Dias Rocha, de 17 anos, morreu no local. Já a outra vítima teve uma das mãos decepada e segue internado em uma unidade hospitalar.



O suspeito se preparava para fugir da cidade, quando foi interceptado por policiais da 1ª Delegacia Territorial (DT) de Eunápolis. Ele foi encaminhado para a unidade, onde segue custodiado, à disposição da Justiça.

