Suspeito de matar ex-companheira no meio da rua é preso | A TARDE

Apontado como autor de feminicídio de Edivania Rodrigues dos Santos, ocorrido no dia 18 de setembro, no distrito de Santa Rosa de Lima, o ex-companheiro da vítima teve o mandado de prisão preventiva cumprido, na tarde de terça-feira, 24, em Jaguarari, por investigadores da Delegacia Territorial (DT) da cidade.

A mulher, de 45 anos, foi morta com golpes de faca em via pública. A motivação está sendo esclarecida. O suspeito foi submetido ao exame de lesão corporal e deve ser encaminhado para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.