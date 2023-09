Mulher é morta a facadas no interior da Bahia; companheiro é suspeito

Uma mulher de 46 anos foi morta a tiros na madrugada de segunda-feira, 18, na cidade Jaguarari, centro norte do estado. Segundo as informações da Polícia Militar, o caso aconteceu por volta das 1h24, quando policiais militares do 6º BPM foram acionados para um caso de feminicídio.

Já conforme a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Edivania Rodrigues dos Santos. Ela foi morta por golpes de faca, em via pública, no povoado de Santa Rosa de Lima. Testemunhas relataram que o autor do crime teria sido o companheiro da vítima.

O crime está tipicado como feminicídio e o suspeito é procurado. A investigação está a cargo da Delegacia Territorial de Jaguarari.

Os policiais militares realizaram rondas na região, para localizar e prender o suspeito, mas o acusado não foi encontrado.

O local foi isolado e o DPT acionado para adoção das medidas cabíveis.