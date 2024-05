Suspeito de matar idosa a facadas é encontrado morto em matagal | A TARDE

O homem suspeito de matar a idosa Valdete Andrade Farias, de 73 anos, a facadas na cidade de Barra do Choça, no sudoeste da Bahia, foi encontrado morto em um matagal depois do primeiro crime.

As investigações iniciais apontam que ele foi assassinado por traficantes da região, conforme a TV Sudoeste. O homem suspeito de matar Valdete Andrade Farias foi identificado com o prenome "Márcio". Ele também foi assassinado a facadas.

Valdete foi assassinada na sexta-feira, 10, e a suspeita é de latrocínio, já que foi levado dinheiro da casa em que ela morava. A idosa, que morava sozinha, foi encontrada após um irmão não conseguir contato com ela e acionar a PM. Seu corpo foi encontrado no chão com marcas de facadas.

Os corpos da idosa e do suspeito foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Vitória da Conquista, a cerca de 30 km de Barra do Choça.

Publicações relacionadas