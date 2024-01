Suspeito de matar uma mulher e ferir outra na Barra é preso em Pirajá | A TARDE

O suspeito de matar Karine Moreira da Silva, no dia 20 de dezembro, no Farol da Barra, teve o mandado de prisão cumprido, na manhã desta quarta-feira, 3, por policiais do Serviço de Investigação (SI) da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico) no bairro de Pirajá, em Salvador. Segundo a polícia, durante o crime, outra mulher também foi agredida pelo homem.

“Câmeras de segurança e oitivas realizadas com testemunhas foram fundamentais para chegar ao suposto autor dos crimes. A partir de agora, seguiremos na investigação e durante a oitiva poderemos ter um indicativo da motivação”, explicou a titular da 1ª DH, Zaira Pimentel.



Ele foi encaminhado para a sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Também passará por exames de lesões corporais e seguirá custodiado à disposição do Poder Judiciário.