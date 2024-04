Suspeito de roubar moto é detido por moradores e preso pela polícia | A TARDE

Um homem de 18 anos, identificado como Pedro Henrique Oliveira Santos, foi preso nesta terça-feira, 16, após roubar uma moto na zona rural do município de Itabela, que fica na região sul da Bahia.

De acordo com informações do site Radar News, Pedro Henrique participou da ação com um comparsa, mas foi contido por populares que estavam no local. O outro envolvido conseguiu fugir com o veículo.

A fuga aconteceu através de localidade conhecida como Estrada de Alambique. Pedro Henrique foi detido pela população local até a chegada dos agentes da Polícia Militar (PM-BA).

O comparsa do indivíduo ainda não foi identificada. Ele teria fugido em direção ao distrito de Caraíva, em Porto Seguro.

Pedro Henrique tinha um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal de Porto Seguro por crime de roubo. Ele também é suspeito de envolvimento no assassinato de Gleidson Gomes da Silva, um artesão de 37 anos, ocorrido há dois meses em Caraíva.

A polícia informou que Pedro Henrique carregava uma mochila contendo um revólver com numeração raspada, um simulacro de pistola e um celular com restrição de roubo.