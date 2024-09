Suspeito de roubar moto morre após ser espancado em Feira de Santana

Suspeito teria roubado a moto de uma mulher e na fuga colidiu com outra motocicleta. - Foto: Reprodução / Acorda Cidade

Um homem foi morto no povoado da Estrada da Formiga, no distrito de Maria Quitéria em Feira de Santana. Segundo informações do site Acorda Cidade, o indivíduo, que ainda não foi identificado, foi agredido com pedaços de madeira por moradores do local depois de ter cometido um crime.

O delegado Gustavo Coutinho afirmou que o homem teria roubado a moto de uma mulher e na fuga colidiu com outra motocicleta. Após o acidente, a população o “linchou” e ele acabou morrendo.