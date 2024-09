Celulares e drogas são apreendidos em presídio de Vitória da Conquista

Materiais estavam escondidos dentro de um buraco embaixo da cama de alvenaria. - Foto: Foto: Reprodução / TV Sudoeste

Celulares e drogas foram apreendidos com um detento em uma cela do Conjunto Penal de Vitória da Conquista. O homem, que é suspeito de liderar uma facção criminosa, foi o alvo da operação "Festival - 'Diga Não às Drogas'", deflagrada na sexta-feira (23). As informações são do G1.

Os dois celulares e várias porções de maconha estavam escondidas dentro de um buraco embaixo da cama de alvenaria. De acordo com o Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) e a 8ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE/Vitória da Conquista), a droga estava embalada e pronta para o tráfico no local.

Os celulares seriam usados para o suspeito se comunicar com integrantes da facção criminosa que ainda se encontram em liberdade.

Segundo o Denarc, o suspeito comandava uma "célula" da facção, que atuava na distribuição e comercialização de grandes quantidades de drogas na cidade.

Alvo de um mandado de prisão preventiva, o acusado já respondia também pelos crimes de roubo e extorsão, mediante sequestro. Ele tinha antecedentes até no estado do Espírito Santo.

Com o novo flagrante, o homem foi conduzido para a Denarc, onde foi interrogado e confessou a propriedade das drogas. Embora já estivesse detido, ele foi autuado e preso em flagrante por mais esse crime.