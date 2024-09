Tripulantes de barco à deriva são resgatados pela Marinha na Bahia

Cinco pessoas estavam na embarcação - Foto: Divulgação / Marinha

Uma embarcação pesqueira que estava à deriva, com cinco tripulantes a bordo, foi resgatada pela Marinha, por meio da Delegacia da Capitania dos Portos em Porto Seguro (DelPSeguro), na tarde de sábado (24), nas proximidades da Barra de Porto Seguro, no sul da Bahia.

O barco "Peixou XIV" saiu da localidade Alcobaça, no sul da Bahia, e sofreu perda do leme, ficando à deriva. De acordo com a Marinha, os tripulantes resgatados estavam em boas condições de saúde, e o pesqueiro foi rebocado até a sede da DelPSeguro, pela embarcação "Porto Dive".

Um inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) será instaurado para apurar as causas e circunstâncias do acidente. Após a conclusão do procedimento e das formalidades legais, os documentos serão encaminhados ao Tribunal Marítimo.