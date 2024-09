Praia da Penha recebe ação de limpeza no domingo

Instituto Maré Global, a Fundação Aleixo, a Cooperativa Camapet e a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) também estarão presentes na ação - Foto: Divulgação

A Sprite e o Instituto Fundo Limpo, com o apoio da Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Resiliência (Secis) e sob a coordenação do projeto Blue Keepers, realizarão, neste domingo, 25, a uma ação de limpeza e conscientização na Praia da Penha, na Ribeira.

O evento começa a partir das 8h e envolve roda de conversa e limpeza na areia e no mar. O Instituto Maré Global, a Fundação Aleixo, a Cooperativa Camapet e a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) também estarão presentes na ação.

Responsável pela organização do evento, Margareth Falcão espera impactos positivos, principalmente no incentivo a políticas públicas que possam reduzir os efeitos do descarte inadequado no mar em Salvador.



“Atividades de sensibilização como esta despertam nas pessoas uma reflexão sobre seu modo de vida. Essa reflexão as aproxima do cuidado com seu espaço e território, promovendo uma mudança de hábitos e comportamentos no dia a dia. Nós dependemos dos oceanos para nos alimentar, regular o clima e gerar oxigênio. Esse tema é urgente, pois nosso futuro comum depende disso”, destaca.

Para o titular da Secis, Ivan Euler, promover a limpeza e a educação ambiental das praias de Salvador é essencial.



“É uma maneira de reforçar a importância do descarte correto e da economia circular, que estão diariamente na pauta da administração municipal. Realizamos e apoiamos iniciativas que reduzem o consumo de plástico, especialmente o de uso único, e que estimulam a conscientização da população sobre sustentabilidade e resiliência”, afirma.

Simultaneamente, das 9h30 às 13h, o Espaço Biodiversidade Marinha e o Espaço Sustentabilidade estarão em funcionamento, com exposições do Projeto Tamar, Instituto Mamíferos Aquáticos e PRÓ-MAR, além de performances do rapper NUT MC.



O público poderá aprender mais sobre a biodiversidade marinha e os desafios enfrentados por ela, e conhecer o trabalho do ambientalista Diego Saldanha, famoso pelas "Peneiras da Praia". Também haverá ambientação artística de Gilson Cardoso, com obras feitas de resíduos.