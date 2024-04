Suspeito de roubo a posto de combustível na Bahia é preso; veja ação | A TARDE

Um homem foi preso após assaltar um posto de combustível no município de Santaluz, na Bahia, na noite de domingo, 31. Acompanhado de comparsas em um carro, eles roubaram também um funcionário. A atuação criminosa foi flagrada por câmeras de segurança (veja vídeo abaixo).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), militares realizavam policiamento quando foram informados de que homens armados, embarcados em um veículo, assaltaram um posto de combustível na região. Buscas foram iniciadas e um automóvel com as mesmas características do usado na ação criminosa foi localizado.

A SSP detalhou ainda que durante a abordagem, os ocupantes do veículo efetuaram disparos de arma de fogo contra a guarnição e fugiram. Foi realizado o acompanhamento do automóvel, sendo que, nas imediações do bairro Açude Tapera, o carro foi abandonado pelos suspeitos, sendo que um deles foi, posteriormente, alcançado e preso.

O veículo possuía restrição. No interior do carro, foram encontrados cinco aparelhos celulares, um revólver calibre 38, dinheiro em espécie e uma arma de fabricação artesanal.

O suspeito e todo o material apreendido foram apresentados na delegacia que atende a região.

Veja vídeo:





Reprodução | Redes Sociais





Reprodução