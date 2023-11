Suspeito de tentar matar cantor é preso em Feira de Santana | A TARDE

um homem de 48 anos apontado como autor da tentativa de homicídio contra um cantor de pagode, ocorrida no dia 26 de outubro, foi preso por equipe da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Feira de Santana.

O suspeito foi localizado, no bairro de Subaé, portando uma espingarda calibre 36, a mesma utilizada no crime. Ele também é investigado por envolvimento no furto de uma fábrica, no dia 1º de novembro, ainda em Feira de Santana.

O homem, que alegou ter praticado o crime por ciúmes da companheira, fã da vítima, foi autuado por posse ilegal de arma de fogo e vai responder por furto e tentativa de homicídio.