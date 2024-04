Suspeito de tentativa de homicídio em Juazeiro é preso | A TARDE

Um homem suspeito de latrocínio em Vitória da Conquista teve o mandado de prisão preventiva cumprido nesta terça-feira, 10, por investigadores da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) da cidade. A prisão aconteceu no loteamento Cidade Modelo.

Zilto Lima de Oliveira, de 50 anos, teve sua motocicleta roubada e foi atingido por disparos de arma de fogo, no dia 6 de fevereiro deste ano, na Rua Venceslau Ribeiro Novais, no bairro de Batatais. Outro homem e um adolescente também participaram do crime e estão sendo procurados. O veículo foi encontrado na área dos fundos da casa do pai de um dos acusados.

O suspeito preso passou por exames de corpo de delito e foi encaminhado para o Conjunto Penal de Vitória da Conquista, onde está à disposição do Poder Judiciário.