Suspeito de tráfico de drogas é preso no interior da Bahia | A TARDE

Um homem, de 38 anos, investigado por adulteração veicular e envolvimento com o tráfico de drogas, foi preso em flagrante, na manhã desta terça-feira, 20, com uma motocicleta com chassi e motor adulterados e um revólver calibre 32, municiado, por policiais da Delegacia Territorial (DT) de Iguaí.



De acordo com a Polícia Civil, o veículo estava estacionado na porta da casa do suspeito, localizada na Rua Fulgêncio Teixeira, no centro de Iguaí. Já a arma e as seis munições foram encontradas dentro da residência. “Ele alegou que comprou a moto, mas não verificou o documento. Já o revólver, disse que havia trocado por uma arma de pressão e que seria para sua defesa pessoal”, informou o titular da DT/Iguaí, delegado Shangai Ramos.

“Vamos apurar todas as informações passadas pelo suspeito, que foi autuado pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e posse irregular de arma de fogo”, acrescentou o delegado. O homem foi submetido ao exame de lesão corporal e está à disposição da Justiça.