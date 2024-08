Suspeito de tráfico é preso com drogas e arma

- Foto: Divulgação/Polícia Militar

Um homem suspeito de tráfico de drogas foi preso na sexta-feira, 19, na cidade de Oliveira dos Brejinhos.



De acordo com informações da Polícia Militar (PM), agentes da 4ª CIPM realizavam rondas, quando foram acionados para averiguar uma denúncia de que um indivíduo estaria portando arma de fogo, na região do povoado Chapada do Arroz.



Ainda segundo a PM, ao chegarem, os policiais identificaram um homem com as características informadas pelo denunciante.



Ao perceber a presença da guarnição, o suspeito jogou uma sacola ao chão. Foi realizada a busca pessoal e com ele foi encontrado 40 papelotes de cocaína, um revólver calibre .38 e duas munições.



O material apreendido e o autor foram apresentados na Delegacia de Ibotirama para registro da ocorrência.