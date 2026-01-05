Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CRIMINOSO

Suspeito de vender bebidas com metanol é preso em Feira de Santana

Investigação aponta envolvimento do preso em distribuição de bebidas contaminadas

Kenna Martins*

Por Kenna Martins*

05/01/2026 - 12:35 h
Prisão aconteceu na manhã desta segunda-feira
Prisão aconteceu na manhã desta segunda-feira -

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso na manhã desta segunda-feira, 5, na cidade de Feira de Santana, suspeito de comercializar bebidas alcoólicas adulteradas com metanol, substância tóxica que pode causar intoxicação grave ou morte.

Segundo as autoridades, o suspeito atuava em diversas cidades do estado. A investigação, conduzida pela Polícia Civil, aponta que ele pode estar envolvido na distribuição de bebidas contaminadas, embora ainda não haja confirmação de ligação direta com os casos de intoxicação registrados em outras localidades.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) já confirmou sete casos de intoxicação por metanol e um óbito decorrente do consumo de bebidas adulteradas em Ribeira do Pombal, no interior do estado. As investigações continuam para identificar a origem dos produtos e possíveis responsáveis pela adulteração.

*Kenna Martins é correspondente do Grupo A Tarde em Feira de Santana

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

bebidas adulteradas falsificação de bebidas feira de santana intoxicação metanol prisão

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Prisão aconteceu na manhã desta segunda-feira
Play

Homem a cavalo escapa de raio na Bahia, após animal recuar; vídeo

Prisão aconteceu na manhã desta segunda-feira
Play

Vídeo mostra impacto forte do atropelamento de pintores em Guarajuba

Prisão aconteceu na manhã desta segunda-feira
Play

Incêndio destrói dois estabelecimentos em Feira de Santana; vídeo

Prisão aconteceu na manhã desta segunda-feira
Play

Fábrica de papel polui Rio Pitinga e compromete pesca e sustento local

x