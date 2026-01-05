Suspeito de vender bebidas com metanol é preso em Feira de Santana

Prisão aconteceu na manhã desta segunda-feira - Foto: Divulgação

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso na manhã desta segunda-feira, 5, na cidade de Feira de Santana, suspeito de comercializar bebidas alcoólicas adulteradas com metanol, substância tóxica que pode causar intoxicação grave ou morte.

Segundo as autoridades, o suspeito atuava em diversas cidades do estado. A investigação, conduzida pela Polícia Civil, aponta que ele pode estar envolvido na distribuição de bebidas contaminadas, embora ainda não haja confirmação de ligação direta com os casos de intoxicação registrados em outras localidades.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) já confirmou sete casos de intoxicação por metanol e um óbito decorrente do consumo de bebidas adulteradas em Ribeira do Pombal, no interior do estado. As investigações continuam para identificar a origem dos produtos e possíveis responsáveis pela adulteração.

*Kenna Martins é correspondente do Grupo A Tarde em Feira de Santana