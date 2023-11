Suspeito é preso e drogas são apreendidas durante operação da PM | A TARDE

Publicado quarta-feira, 22 de novembro de 2023 às 15:31 h | Autor: Da Redação ouvir

Deflagrada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) em todo o país, a ação contou com o apoio das 63ª e 72ª Companhias Independentes da Polícia Militar (CIPMs/ Ibicaraí e Itacaré), ambos no Sul do estado. - Foto: Divulgação SSP