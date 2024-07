Suspeito morre durante operação contra o tráfico de drogas em operação

- Foto: Ascom / Polícia Civil

Um homem suspeito de tráfico de drogas morreu durante uma ação da Polícia Civil da Bahia em Baixa Grande, na manhã desta sexta-feira, 12. A captura é resultado de uma investigação da Delegacia Territorial (DT) do município, que identificou os principais envolvidos com a comercialização de entorpecentes na região.

Durante a operação, um dos suspeitos reagiu à abordagem policial disparando contra os agentes. No revide, o homem foi baleado. O suspeito não resistiu aos ferimentos e veio à óbito. Com ele foram encontradas porções de maconha e cocaína, um revólver calibre 38 e munições.



A operação contou com a participação de policiais das Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior de Itaberaba, Seabra e Jacobina, além das DTs de Baixa Grande, Itaberaba, Ipirá e Ruy Barbosa. O apoio da Polícia Militar foi crucial, com a presença de equipes da Cipe Chapada, Rondesp Chapada e do 3º Pelotão de Baixa Grande.

A ação, conduzida pela Delegacia Territorial (DT) do município, é parte de uma investigação que visa desmantelar um grupo criminoso responsável pela comercialização de entorpecentes na região de Baixa Grande e Mairi.