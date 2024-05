Suspeitos alegam que 'só assistiram' a esquartejamento, diz delegada | A TARDE

A titular da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico), Zaira Pimentel, revelou que os três homens presos sob a suspeita participar da morte de Thiago Tavares dos Santos, que teve seu corpo encontrado esquartejado, na região da Estrada Velha do Aeroporto, em Salvador, na noite de quinta-feira, 16, alegaram que "só assistiram" a execução da vítima. A revelação foi feita na manhã desta quinta-feira, 23, durante entrevista na sede do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

"Eles alegaram, em interrogatório, que não participaram do crime, nem do homicídio, nem do esquartejamento e nem do descarte do corpo". No entanto, a delegada saliente que isso seria apenas uma versão dos suspeitos e não significa que eles estariam falando a verdade.

"O interrogatório é mais um elemento de prova dentro do inquérito policial. Não quer dizer que eles estavam falando a verdade. Até porque assiste o direito dele de mentir. A investigação aponta a participação deles. Somente, ao final o IP, a gente vai poder fazer a individualização de conduta de cada um. Quem foi que matou, quem descartou [o corpo], quem esquartejou, quem participou do fato de ter levado o menino da casa até o matagal. Tudo isso é individualização de conduta", continuou a delegada.

Os três suspeitos tiveram os mandados de prisão cumpridos na quarta-feira, após se apresentar na sede da Delegacia.

Um quarto envolvido, de prenome Edemir, vulgo 'Maia', ficou de se apresentar na sede da corporação na quarta-feira, porém, não cumpriu coma palavra e é considerado foragido. "um quarto está foragido, provavelmente no interior do estado da Bahia. Gostaria de sinalizar à população que aquelas pessoas que auxiliam foragidos da Justiça, elas cometem um crime que é o de favorecimento real. Por outro lado, aqueles que querem contribuir para podermos identificar os envolvidos, podem ligar para o disque denúncia".

Antes disso, um quarto suspeito foi encontrado morto, na última sexta-feira, 17, na região da Estrada Velha do Aeroporto, em Salvador.





Leo Moreira | Ag. A Tarde

Ainda conforme a delegada, os investigados também contaram que o crime teria sido cometido porque Thiago, na versão dele, invadiu a casa de uma mulher. Os homens então retiraram ele do imóvel e cometeram o crime. O jovem estaria em um surto psicótico no momento.



"Gostaria de sinalizar para a população que aquelas pessoas que auxiliam foragidos da Justiça, também cometem um crime, o de favorecimento real. Por outra banda, a população que quer contribuir com a população e, para que nós possamos identificar os demais envolvidos, pode ligar para o Disque Denúncia, 181, e é assegurado total anonimato", finalizou a delegada.



