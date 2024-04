Suspeitos de assaltos na Bahia são presos com armas falsas em Feira | A TARDE

Três homens, que não tiveram suas identidades reveladas, foram presos na última sexta-feira, 12, por suspeita de de envolvimento em uma série de assaltos na região de Itiruçu, interior da Bahia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ação ocorreu no Km 429 da BR 116, no trecho da cidade de Feira de Santana, no norte do estado. Uma equipe abordou um veículo Honda/City de cor verde que se deslocava de Itiruçu para Camaçari.

Durante a fiscalização, os policiais encontraram dois simulacros de armas de fogo e nove aparelhos celulares, além de um cartão de crédito registrado em nome de outra pessoa.

As características do veículo e dos ocupantes coincidiam com as descrições fornecidas por vítimas de um assalto recente a uma loja comercial em Itiruçu. Os suspeitos não conseguiram explicar a origem dos celulares e do cartão bancário, porém admitiram serem proprietários dos simulacros de armas.

Diante das evidências, os suspeitos foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil local para as devidas providências legais.