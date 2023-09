Suspeitos de cometerem sequestro em Barreiras são presos em São Paulo

Dois suspeitos de participarem de sequestro na Bahia foram presos e o refém foi resgatado com sua integridade física preservada nesta sexta-feira, 15. O sequestro aconteceu dois dias antes, em Barreiras, mas a vítima foi resgatada em Serra do Ramalho. A distância entre os municípios, ambos no Oeste do estado, é de pouco mais de 300 km.



Um dos suspeitos é líder de um grupo criminoso e foi preso no estado de São Paulo, assim como sua companheira, também suspeita. Ambos foram detidos em flagrante após as investigações resultarem no cumprimento dos mandados de prisão temporária e busca e apreensão contra os suspeitos.

Também foi possível recuperar os valores obtidos pelo crime. As investigações continuam para encontrar os demais envolvidos e desarticular a organização criminosa que estava à frente do crime.

As ações foram executadas por equipes da 11ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Barreiras), da Coordenação de Repressão a Extorsão Mediante Sequestro e do Departamento de Inteligência Policial da Polícia Civil da Bahia, com a cooperação da Polícia Civil de São Paulo.